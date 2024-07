Europa deve valorizar mais os agricultores, defende Merkel em Lisboa

Veja também:

A antiga chanceler alemã Ângela Merkel chamou, esta quinta-feira, à atenção para a necessidade de valorizar os agricultores na Europa. No discurso de entrega do Prémio Gulbenkian Humanidade 2024, a cujo júri preside, a antiga governante alemã aproveitou as distinções a três organizações e personalidades ligadas à agricultura sustentável para defender que o tema deve ser abordado de outra forma no plano europeu.

“Parece-me que esta é uma discussão que temos que ter também na Europa, quando falamos em agricultura e nas decisões políticas tomadas no plano europeu. As pessoas que trabalham na agricultura nas áreas rurais fazem algo muito importante para a natureza. Por essa razão, precisamos de conciliar mais os interesses dos diferentes grupos”, declarou Merkel num improviso face ao discurso que proferiu.

O galardão de um milhão de euros que distingue contributos na área climática vai ser dividido este ano por um programa comunitário de agricultura natural na Índia, uma plataforma de ONGs que atua nesta área no Egipto e um dos principais especialistas mundiais em ciências agrícolas.