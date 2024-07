Esfaqueamento no Norteshopping. PJ detém quatro menores suspeitos de matar jovem

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira quatro jovens de 15 anos suspeitos da morte de um outro jovem, de 18 anos, no dia 28 de junho, no centro comercial Norteshopping, em Matosinhos, anunciou a polícia de investigação.

Em comunicado, a PJ informa que as detenções ocorreram no âmbito de "nove buscas domiciliárias relacionadas com agressões e homicídio qualificado cometido com arma branca no passado dia 28 de junho, no interior do Norteshopping, em Matosinhos, que provocou a morte a um jovem com 18 anos".