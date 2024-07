Divulgadas listas de colocação de professores

As listas de colocação de professores para o próximo ano letivo de 2024/2025 foram publicadas esta quinta-feira.

A informação sobre os concursos interno e externo para milhares de professores está disponível no site da Direção-Geral da Administração Escolar.

Pode consultar aqui as listas de colocação de professores.

No concurso externo concorreram mais de dez mil professores. Um total de 9.111 docentes vinculam através da vinculação dinâmica, havendo ainda 1.210 que se poderão tornar efetivos através da chamada norma-travão.

De acordo com o conhecido blogue Arlindovsky, do professor Arlindo Ferreira, 6.612 docentes contratados entram nos quadros, sendo 1.559 da terceira prioridade.



O ministro da Educação, Fernando Alexandre, pediu esta semana "aos diretores que façam um esforço para que as aulas comecem efetivamente dia 12 de setembro".



Existe uma "margem até dia 16 que deve ser evitada, porque de facto, quanto mais cedo começarem as aulas, mais depressa começa o ciclo educativo e nós sabemos que as famílias têm essa necessidade", disse Fernando Alexandre aos diretores de escolas, no Auditório Municipal da Maia.