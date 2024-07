Construção com "dificuldades acrescidas" na contratação de trabalhadores estrangeiros

O setor português da construção está a enfrentar "dificuldades acrescidas" na contratação de trabalhadores estrangeiros desde as recentes alterações à lei de estrangeiros, que a associação setorial diz aumentarem "a rigidez e a morosidade" dos processos de legalização.

"Com as recentes alterações à lei de estrangeiros, particularmente a revogação do mecanismo de manifestação de interesse, estamos já a enfrentar dificuldades acrescidas na contratação de trabalhadores estrangeiros", afirmou o presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI) e da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

Segundo Manuel Reis Campos, num setor onde a falta de trabalhadores já era "um problema crítico", com défice estimado de 80.000 profissionais, esta alteração "aumenta a rigidez e a morosidade dos processos de legalização, exacerbando a escassez de mão de obra qualificada".