Audiências. Renascença alcança melhor resultado dos últimos 10 anos

Junho foi um bom mês para o Grupo Renascença Multimédia. Todos os canais do grupo aumentaram as suas audiências.Em cada semana, conseguiram atingir 4 milhões e 337 mil ouvintes. Reforçam audiências particularmente na Grande Lisboa, nas Classes A/B/C1, nos Quadros Médios e Superiores.

A Renascença cresceu e obteve, no último mês, o melhor resultado em Audiência Acumulada de Véspera (AAV) dos últimos 10 anos. E, no mesmo período, conseguiu um alcance semanal de 1 milhão e 460 ouvintes.

A RFM, por sua vez, alcançou 3 milhões e 150 mil ouvintes todas as semanas. Foi a rádio que mais subiu na área da Grande Lisboa. E é a preferida dos mais jovens – faixas 15/24 e 25/34.

A MEGA HITS também cresceu. Impactou 720 mil ouvintes todas as semanas e continuou a liderar no segmento dos estudantes, entre as rádios mais jovens.