Trabalhador encontrado morto junto a estufa em Esposende

Um trabalhador, de 35 anos, foi encontrado morto junto a uma estufa onde trabalhava, no concelho de Esposende, distrito de Braga, indicou esta quarta-feira fonte da GNR, acrescentando "não haver indícios da prática de crime".

De acordo com a GNR de Braga, o trabalhador, de nacionalidade estrangeira, foi encontrado morto junto a uma estufa, no final da tarde de terça-feira, sublinhando que, após diligências efetuadas por elementos de investigação criminal, se concluiu "não haver indícios de crime, apontando-se que o homem tenha tido morte natural", razão pela qual a investigação não transitou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).

Apesar disso, o corpo foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo, onde vai ser autopsiado, no sentido de se perceber a causa ou as causas da morte do trabalhador.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Fão, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Vila do Conde.