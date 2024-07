Prolongado até 12 de julho prazo para renovação de matrículas do 2.º ao 5.º anos

Foi prolongado até sexta-feira, 12 de julho, o prazo para renovação de matrículas do 2.º ao 5.º anos, anunciou o Ministério da Educação, em comunicado enviado à Renascença.

O prazo deveria terminar hoje ao final da noite, mas "problemas técnicos" levaram o gabinete do ministro Fernando Alexandre a dar mais tempo aos encarregados de Educação para matricularem os alunos no Portal das Matrículas.

"Esta madrugada, ocorreram problemas técnicos num equipamento de refrigeração do centro de dados da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN). Por este motivo, equipamentos do Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE) ali instalados sofreram avarias, algumas das quais em equipamentos que garantem a autenticação de utilizadores, tal como acontece com o Portal das Matrículas", explica o Ministério da Educação, em comunicado.



O Governo "lamenta o incómodo e a perturbação causada aos pais e encarregados de educação, bem como aos estabelecimentos de ensino".

"Tal como referido hoje pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, é intenção do Governo robustecer os sistemas de informação, de forma a que as falhas que se têm registado não voltem a ocorrer nas matrículas para o ano letivo 2025/2026", sublinha o Ministério da Educação.



Este é o terceiro adiamento nas últimas semanas devido a problemas no Portal das Matrículas. Inicialmente, a renovação das matrículas do 6º ao 9º ano e também do 11º ano de escolaridade foi prolongada até 5 de julho e depois para 8 de julho.