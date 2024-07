Portuenses criticam "mamarrachos" desenhados por Siza Vieira e falta de funcionalidade

As declarações do presidente da câmara do Porto sobre o formato das estações do MetroBus, desenhadas por Siza Vieira, são secundadas por alguns portuenses entrevistados pela Renascença.

"Aquilo não é bonito. A Avenida Marechal Gomes da Costa, cheia de vivendas, de casas bonitas, ficou cheia daqueles 'mamarrachos' que não têm jeito nenhum", afirmam Beatriz Moreira e Arminda Soares.

As residentes da cidade do Porto preferem o modelo adotado para as estações que estão junto à rotunda da Boavista. "Estes aqui de cima, de facto, têm aquela tampa por cima, mas são mais bonitos, parecem uma paragem. Desta vez eu estou do lado do presidente da câmara”, acrescentam.

Mas o lado estético não é o único problema antecipado pelas moradoras: "A forma de como aquilo foi construído pode trazer mais [pessoas em situação de] sem-abrigo”, acreditam. “Para a zona que é, aquele formato de estação pode criar alguns dissabores."

Rafael Carvalho, de 47 anos, critica também a funcionalidade da obra, pelo facto de as paragens estarem “de costas” para o MetroBus. “O facto de as pessoas terem de se levantar e deslocar para a frente do transporte publico parece que pode incomodar mais do que favorecer a entrada e a saída dos utilizadores”, vaticina.

As obras do novo meio de transporte da cidade Invicta começaram em janeiro de 2023 e é esperado que terminem no final do mês de julho de 2024. A linha ligará a Casa da Música à Avenida Marechal Gomes da Costa e à rotunda da Anémona, entre o concelho de Matosinhos e do Porto.