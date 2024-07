Nove mortes por violência doméstica entre janeiro e março

Nove pessoas morreram vítimas de violência doméstica nos primeiros três meses de 2024, indicam dados do gabinete da ministra da Juventude e Modernização revelados esta quarta-feira.

Trata-se de um aumento de três óbitos em comparação ao mesmo período do ano passado.

Oito das nove vítimas são mulheres, adianta o gabinete da ministra da Juventude e Modernização.



A ministra Margarida Balseiro Lopes já havia dito esta quarta-feira, no Parlamento, que as forças policiais registaram no mesmo período 6.879 casos de violência doméstica, uma média de cerca de 2.300 ocorrências em cada mês, tendo descrito a violência doméstica como "uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos".

Segundo os dados do Ministério enviados à agência Lusa, o número global de ocorrências, representa uma quebra de 1,5% comparativamente com o primeiro trimestre de 2023, quando as forças policiais registaram 6.986 casos de violência doméstica, e uma descida de 0,18% em relação ao último trimestre do ano passado, quando foram feitas 6.973 queixas.