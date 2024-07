Mulher morre atropelada na A3 quando sinalizava avaria do carro

Uma mulher morreu esta quarta-feira atropelada na Autoestrada 3 (A3) na Trofa, no distrito do Porto, quando sinalizava uma avaria na viatura em que seguia, revelou à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado pelas 16h47 para o quilómetro 11,7, no sentido sul/norte, em Covelas.

Devido ao acidente, a circulação naquele sentido da A3 faz-se em apenas uma das três faixas, acrescentou a fonte da Proteção Civil.

A GNR tomou conta da ocorrência.