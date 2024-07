Ministério da Justiça consegue acordo com guardas prisionais

O Governo chegou, esta quarta-feira, a acordo com os guardas prisionais sobre a atribuição do suplemento de missão de 300 euros.

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, lançou uma proposta muito similar àquela que o Ministério da Administração Interna apresentou aos sindicatos da PSP e associações da GNR, que assenta em 200 euros já a partir de julho, mais 50 euros em janeiro de 2025 e outros 50 euros em janeiro de 2026.

O acordo foi esta quarta-feira assinado com os três sindicatos do corpo da guarda prisional, no final da quinta reunião negocial entre as partes.

O acordo contempla ainda um compromisso de revisão do sistema de avaliação da carreira dos guardas prisionais e ficou já definida para 24 de julho uma reunião sobre este tema.

Para janeiro de 2025 ficou agendada também uma reunião para discutir a indexação do suplemento ao ordenado do diretor nacional da Polícia Judiciária e a tabela remuneratória única.

Ficou igualmente acordada a abertura para breve de um concurso para a entrada de novos 225 elementos para o corpo da guarda prisional.