Marinha Grande. Encontrados corpos dos três pescadores desaparecidos

Foram encontrados, esta quarta-feira, os corpos dos três pescadores desaparecidos ao largo da Marinha Grande, há uma semana, na sequência do naufrágio da embarcação "Virgem Dolorosa". Os corpos foram encontrados debaixo do barco de pesca.

Segundo o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, os três corpos foram encontrados "esta manhã", "por debaixo de diversas dornas (recipiente de grandes dimensões), que se encontravam no convés da embarcação naufragada".

Inicialmente, ao final da manhã, foi avançado apenas o resgate de duas vítimas, pelo "Jornal de Notícias", numa informação que foi confirmada à Renascença por fonte da Autoridade Marítima Nacional. A informação do resgate do terceiro corpo surgiu apenas a meio da tarde.

À Renascença, o presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande. Aurélio Ferreira assegurou que "os três corpos foram encontrados no barco, isto foi um trabalho naturalmente dos mergulhadores forenses, que andam a trabalhar desde que se deu o naufrágio. Hoje as condições atmosféricas ajudaram muito, sobretudo no mar, a poder ou não poder entrar e a fazer o trabalho dos mergulhadores, mas a competência deles levou a que hoje conseguissem encontrar os três corpos".

"Após a remoção dos corpos do local, estes encontram-se a ser transportados pelos tripulantes para a Estação Salva-vidas da Nazaré, com o apoio, por terra, dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e de Alcobaça", acrescentou a Autoridade Marítima Nacional.

No dia 3 de julho, às 04h33, foi dado o alerta para o naufrágio da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa", ao largo do concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Dos 17 tripulantes, 11 foram resgatados, cinco morreram e um continua desaparecido.

[Notícia atualizada às 16h46 de 10 de julho de 2024]