"Jogo político". Sargentos duvidam que mais dinheiro na Defesa leve a melhores salários

A Associação Nacional de Sargentos (ANS) acusa o governo de “jogo político” quando diz que o reforço do investimento na defesa se vai traduzir em aumentos salariais.

O ministro da Defesa afirmou na última semana que o objetivo de colocar as verbas para a Defesa nos 2% do Produto Interno Bruto (PIB), como pedido pela NATO, vai permitir dar resposta à prioridade de melhorar as remunerações dos oficiais.

Em declarações à Renascença, o presidente da ANS, António Lima Coelho, diz que Nuno Melo ainda não convocou as associações para discutir o tema, nem deu nenhum sinal de querer cumprir estas promessas.

“Sem se clarificar onde é que se vão aplicar as coisas, pode passar para a opinião pública uma ideia de que tudo está a ser resolvido ou tudo vai ser resolvido quando [isso] não corresponde à verdade. É, efetivamente, um jogo político e são formas de desviar as atenções”, critica.