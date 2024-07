Porto. Acidente no metro mata homem em Francos

Um homem morreu colhido por uma composição do metro do Porto, em Francos, esta terça-feira, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto e da empresa.

A fonte da empresa afirmou desconhecer a idade da vítima.

O alerta foi dado pelas 13h55, disse ainda a mesma fonte, informando que a circulação está cortada em ambos os sentidos em todas as linhas entre Senhora da Hora e Francos.

Não há previsão para a normalização da circulação, acrescentou.