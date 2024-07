Porto. Acidente no metro mata homem em Francos

Um homem morreu colhido por uma composição do metro do Porto, em Francos, esta terça-feira, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto e da empresa.

A vitima era um turista de 36 anos e estava de auriculares nos ouvidos, adiantou à Lusa fonte da Metro do Porto. "Sabemos que o senhor estava de auriculares pelo relato de uma testemunha", declarou.

A mesma fonte adiantou que "infelizmente este tipo de incidente tem sido comum, pessoas que circulam de auriculares nos ouvidos e acabam por ser colhidas".



O incidente levou ao corte da circulação em ambos os sentidos, sendo que, segundo a mesma fonte, pelas 15h00 o metro já circulava mas "fortemente condicionado" entre a Casa da Música Senhora da Hora.



A circulação do metro "já está reposta" , segundo fonte da empresa Metro do Porto.

A circulação esteve cortada entre a Senhora da Hora (Matosinhos) e a Casa da Música (Porto) entre as 13h55 e cerca das 15h00 devido ao atropelamento de um homem, de 36 anos, tendo passado a ser feita de forma "fortemente condicionada".

A Metro do Porto adiantou que a vítima seguia de auriculares quando foi colhida por uma composição do metro.