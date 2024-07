Novo foguetão europeu Ariane 6 descolou com êxito com nanossatélite português a bordo

Trata-se do primeiro voo do foguetão que permitirá à Europa recuperar o acesso autónomo ao espaço.

O novo foguetão europeu Ariane 6 descolou esta terça-feira com êxito da Guiana Francesa, às 20 horas de Portugal continental, levando a bordo o nanossatélite português ISTSat-1.

Entre os vários pequenos satélites que seguem a bordo do foguetão está o ISTSat-1, construído por estudantes e professores do Instituto Superior Técnico (IST).

Trata-se do primeiro nanossatélite concebido por uma instituição universitária portuguesa e o terceiro satélite português a ser enviado para o espaço, depois do nanossatélite Aeros MH-1, em março, e do microssatélite PoSat-1, em 1993, que envolveram a participação de empresas.

O ISTSat-1 servirá para testar a viabilidade dos nanossatélites para detetar aviões em zonas remotas. .

É com a gama de foguetões Ariane 6 que a ESA pretende enviar em 2026 a sonda espacial Plato, que irá "fotografar" milhares de estrelas e procurar planetas semelhantes à Terra. A missão tem participação científica portuguesa, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.