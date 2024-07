Novo apoio extraordinário às IPSS antes do fim do verão

O Governo deverá conceder, ainda antes do fim do verão, um apoio extraordinário às instituições de solidariedade social, revelou esta terça-feira o presidente da CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social.

“Vai haver. Não foi anunciado. Não sou eu quem decide, mas estou confiante que vai haver”, disse o padre Lino Maia no final da apresentação do estudo “A Importância Económica e Social das IPSS em Portugal”, que decorreu esta terça-feira, em Lisboa.

De acordo com a pesquisa, baseada em dados de 2021, mais de 65% dos gastos das IPSS dizem respeito a pessoal. “Há um aumento significativo na massa salarial. O aumento do salário mínimo tem um impacto muito grande”, disse, esclarecendo, que apesar deste impacto, continua a ser favorável à subida dos rendimentos dos trabalhadores do setor. É nas comparticipações do Estado que o presidente da CNIS vê parte da solução. “Espero que antes do final do ano, se saiba qual é a atualização para 2025”, referiu.

A sessão de apresentação do estudo contou com a presença de Carla Marques Mendes, secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, que reconheceu que “a falta de previsibilidade [no setor] é muito grave”.