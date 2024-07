Metro de Lisboa diz que está a pagar indemnizações a moradores afetados por obras

O Metropolitano de Lisboa (ML) está "a proceder ao pagamento do valor adicional de indemnização" aos moradores da Travessa do Pasteleiro, no bairro da Madragoa, obrigados a desocupar as casas devido à expansão da rede, informou esta terça-feira a empresa.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, a empresa reitera que os trabalhos de reforço estrutural dos edifícios localizados na Travessa do Pasteleiro, assim como os trabalhos de acabamentos no interior das frações, assegurados pelo ML no âmbito da expansão da rede para a criação da Linha Circular, "ficaram concluídos em maio".

Contudo, por razões técnicas associadas aos trabalhos de escavação na estação Santos, os imóveis "não podem ainda ser utilizados em permanência, pelo que foi necessário prolongar o período de ocupação temporária", prevendo-se que até 30 de setembro estejam reunidas as condições para "se iniciar o planeamento relativo à devolução das frações".

"Face a essa realidade, o Metropolitano de Lisboa informou atempadamente as partes interessadas da situação e assegurou as devidas indemnizações adicionais, estando a proceder ao pagamento do valor adicional de indemnização em conformidade com o acordo celebrado", acrescenta a empresa.