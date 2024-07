"Jurista ilustre", "honesta e ponderada". Morreu Joana Marques Vidal

Joana Marques Vidal morreu esta terça-feira no Hospital de São João do Porto. A antiga procuradora-geral da República estava há vários dias em coma induzido, situação que decorreu de uma operação cirúrgica, segundo fonte próxima da família, citada pelo jornal Observador, que primeiro avançou a notícia.

O velório realiza-se quarta-feira, entre as 14h00 e as 22h00, na Capela de São Lourenço, em Pedaçães — Águeda, e as cerimónias fúnebres terão lugar pelas 14h00 de quinta-feira, seguindo-se cremação em Aveiro, segundo nota de pesar publicada no site da Procuradoria Geral da República. A missa de sétimo dia será celebrada na Basílica da Estrela, em Lisboa, no dia 15 de Julho, às 19h00.

Maria Joana Raposo Marques Vidal tinha 68 anos e nasceu em Coimbra em 1955, a 31 de dezembro, filha e irmã de magistrados. Procuradora-geral da República de 2012 a 2018, nomeada para o mandato de seis anos pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, foi a primeira mulher a ocupar o cargo.



No mesmo mês em que cessou funções, a 22 de outubro de 2018, foi agraciada com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1973/1978), fez carreira como magistrada do Ministério Público onde entrou em 1979.



Marcelo recorda uma "jurista ilustre", Cavaco "a honestidade e ponderação"

como uma jurista ilustre e conta que acompanhou "ainda há duas semanas", no Porto, "a sua luta pela vida". No site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa recorda a antiga PGRe conta que acompanhou "ainda há duas semanas", no Porto, "a sua luta pela vida".

"Desempenhou um relevante papel na sociedade portuguesa, como jurista ilustre, magistrada com profundas preocupações sociais e funções de liderança, nomeadamente enquanto Procuradora-Geral da República", escreve o Presidente da República. "Granjeou o respeito e o apoio de pares, subordinados e da sociedade em geral, nunca deixando de se dedicar a uma pedagogia democrática, com destaque para a participação cívica e a defesa dos direitos fundamentais, neles avultando o papel da mulher e a defesa dos mais frágeis e discriminados."

Cavaco Silva, na sua nota de pesar, diz ter recebido a notícia da morte com profunda consternação. "Ainda antes de a nomear como procuradora-geral da República em 2012, fiquei convencido pela sua honestidade e a sua ponderação", escreve o antigo Presidente da República.

"A firmeza com que Joana Marques Vidal exerceu o seu mandato, dando uma nova dinâmica à investigação criminal, e a maneira equilibrada como geriu casos de elevada complexidade, impressionaram-me muito", diz Cavaco Silva. "Tive oportunidade de o dizer em 2018, quando terminou o seu mandato. A dignidade que manifestou desde então confirma as razões da minha admiração. Joana Marques Vidal prestou serviços muito relevantes a Portugal", acrescenta o antigo chefe de Estado lamentando a sua "partida inesperada, demasiado cedo", que priva o país "de uma opinião sóbria, séria e relevante no mundo da Justiça".

[em atualização]