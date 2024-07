Dois detidos por furto e desmantelamento de viaturas no distrito de Braga

A GNR deteve dois homens, de 32 e 40 anos, por suspeitas de furto, recetação e desmantelamento de viaturas, no distrito de Braga, e apreendeu nove viaturas ligeiras de mercadorias, anunciou esta terça-feira a força de segurança.

"No âmbito de uma investigação por furto, recetação e desmantelamento de viaturas, que decorria há cerca de nove meses, os militares da Guarda deram cumprimento a 10 mandados de busca, sete domiciliárias e três em armazéns, nos concelhos de Amares [local das detenções], de Braga, de Felgueiras e de Vila Verde", refere a GNR, em comunicado.

Durante a operação, os militares da GNR apreenderam nove viaturas ligeiras de mercadorias, peças, acessórios e outros componentes pertencentes a viaturas.

Foram também aprendidas duas espingardas, um revólver, 20 munições, documentos, telemóveis, dois mil euros em numerário o e outras ferramentas utilizadas no desmantelamento de automóveis.

No decorrer da ação, foram ainda identificados e constituídos arguidos quatro homens, com as idades entre os 30 e os 45 anos, por suspeita da prática dos mesmos crimes, acrescenta o Comando Territorial de Braga da GNR.

Os detidos serão presentes, na quarta-feira, no Tribunal Judicial de Amares, para aplicação de medidas de coação.

A operação contou com o reforço do Comando Territorial do Porto da GNR.