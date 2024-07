Prova final de Matemática do 9º ano teve média positiva, mas metade dos alunos teve negativa

A média da prova final de Matemática do 9.º ano em 2024 foi de 51 pontos, uma subida de oito pontos face à prova de 2023. Contudo, apenas metade dos alunos teve uma nota positiva, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Júri Nacional de Exames.

A prova de Matemática, realizada a 12 de junho, voltou a ter uma média positiva depois de ter descido para 45 pontos em 2022 e atingido um ponto baixo de 43 pontos em 2023 - uma nota apenas repetida em 2011 e 2013.

Contudo, na nota enviada às redações, o Júri Nacional de Exames refere que "o facto de as provas da mesma disciplina não serem comparáveis entre anos letivos não permite concluir que o desempenho dos alunos tenha melhorado".

A média do exame de Português, realizado a 17 de junho, foi de 59 pontos, descendo dois pontos face ao resultado de 2023 - ano em que tinha subido para 61 pontos. 24% dos alunos tiveram notas negativas na prova de 2024.

Estes dados apenas incluem as provas de Português e Matemática efetuadas pela generalidade dos alunos, não englobando os estudantes com necessidades educativas especiais ou que têm o Português como língua não materna.



As provas finais do 9.º ano do ensino básico, que em 2024 ainda se realizaram em formato papel, com exceção dos exames de Português Língua Segunda para alunos com surdez severa a profunda, foram feitas em 1.219 escolas em Portugal e no estrangeiro (com currículo português).



Os exames, que têm um peso de 30% na nota final, foram avaliados por 4.874 professores, sendo que cerca de 10 mil docentes estiveram envolvidos na vigilância das provas.