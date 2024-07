Meteorologia. Semana arranca com chuva e termina com sol

Depois das temperaturas terem caído entre sábado e domingo, a tendência vai prolongar-se no início desta semana.

Esta segunda-feira traz tempo mais frio e húmido e terça-feira deverá mesmo ser dia de chuva, sobretudo no litoral noroeste do país, passando também pelo Centro.

O Sul deve passar este dia com menos precipitação, mas há hipótese de chover em Lisboa.

A partir de quarta-feira, o sol deve regressar em grande parte do país e as temperaturas vão começar a aumentar.

No Alentejo e no Algarve, as máximas devem mesmo ultrapassar os 30 graus.

A tendência de calor deverá continuar até ao fim de semana.