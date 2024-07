Fogo em Baião com uma frente ativa

Um incêndio florestal que lavra no concelho de Baião, no distrito do Porto, estava pelas 18h50 com uma frente ativa, duas em rescaldo e as outras duas prestes a chegar à fase de rescaldo, consumindo zonas de mato e eucalipto, mas sem pôr casas em risco, disse esta segunda-feira fonte da Proteção Civil municipal.

O fogo lavra desde as 10h51, nas zonas de Tresouras e Gestaçô, em áreas com grande declive, acrescentou a fonte.

Às 18h50, o incêndio estava a ser combatido por 135 efetivos, apoiados por 39 viaturas e dez meios aéreos, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Por precaução, disse a mesma fonte, foi encerrada à circulação uma estrada que liga a Senhora da Graça a Anquião, em Gestaçô.

Ninguém corre perigo de vida

À Renascença, o presidente da Câmara Municipal de Baião confirma a grande dimensão do incêndio e assegura que, neste momento, ninguém corre risco de vida entre a população.

Ainda segundo Paulo Pereira, o grande declive do terreno e o vento moderado que se faz sentir está a dificultar o combate ao fogo.

[Notícia atualizada às 16h00 de 8 de julho de 2024]