Detidos dois homens por crimes de pornografia de menores em Lisboa

Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, por suspeitas do crime de pornografia de menores, que apreendeu "milhares de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual", foi anunciado esta segunda-feira.

As detenções foram levadas a cabo pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ na Área Metropolitana da Lisboa.

Em comunicado, a PJ esclareceu que "ambas as investigações tiveram origem na sinalização, por entidades internacionais, do envio de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores, efetuado a partir de acessos registados em Portugal".

"No âmbito das diligências de recolha de prova realizadas, designadamente a realização de buscas domiciliárias, foi possível identificar, localizar e apreender, nos equipamentos informáticos utilizados pelos arguidos, milhares de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores", sustentou.

A PJ acrescentou que "o cabal esclarecimento da atividade ilícita dos arguidos dependerá das diligências de investigação complementares, designadamente do resultado das perícias aos equipamentos apreendidos".