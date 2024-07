Detido suspeito com 25 mil doses de cocaína no aeroporto de Lisboa

Um homem foi detido este fim de semana no aeroporto de Lisboa com cocaína suficiente para 25 mil doses individuais, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes deteve o suspeito, de 20 anos, "no âmbito de ação que tinha em vista a prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em território nacional", refere a PJ.

O detido, suspeito do crime de tráfico de estupefacientes, transportava a droga dissimulada no corpo e viajou num voo com origem na América do Sul.

O suspeito foi já presente ao juiz e ficará a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, refere ainda a PJ.