Avião da TAP volta a ter problemas de pressurização e aterra de emergência em Lisboa

Um voo da TAP que partiu este domingo com destino a Copenhaga teve de voltar a Lisboa depois de registar problemas de pressurização.

O voo partiu de Lisboa às 7h20, com destino a Copenhaga, mas foi desviado de volta ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após cerca de 50 minutos no ar. A aterragem ocorreu sem incidentes, pelas 10h10.

O Airbus A320neo é o mesmo avião que aterrou de emergência no Porto, na passada semana, também devido a uma despressurização, ou seja, perda de pressão no interior do aparelho e perda de altitude.

Na altura, a aeronave conseguiu aterrar em segurança, sem danos e sem se registar qualquer ferido.