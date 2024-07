Acidente no IC19 provoca um morto e corte de trânsito no sentido Lisboa-Sintra

Um acidente entre dois veículos ligeiros provocou este domingo um morto no IC19, após a saída para Rio de Mouro, e levou ao corte do trânsito no sentido Lisboa - Sintra, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa, o alerta para o acidente foi dado às 6h26, e foram enviados para o local 14 operacionais e seis meios terrestres.

Segundo a fonte, do acidente resultaram dois feridos considerados ligeiros.

O trânsito ainda se encontrava cortado naquele sentido às 8h30.