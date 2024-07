PJ detém suspeito de homicídio na Amadora

A Polícia Judiciária (PJ) deteve durante a madrugada deste sábado o alegado autor do homicídio da passada quinta-feira na Amadora e que provocou a morte de um homem de 29 anos, anunciou o órgão de polícia criminal.

De acordo com o comunicado da PJ, o presumível autor do homicídio é um homem de 20 anos, que efetuou três disparos sobre a vítima, na via pública, estando também indiciado pelo crime de detenção de arma proibida.

A Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ referiu ainda que os acontecimentos de quinta-feira ocorreram na sequência de uma altercação entre ambos na véspera.

O suspeito detido vai ser este sábado presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.