Marcelo no funeral dos pescadores da Figueira

Os funerais das três vítimas mortais do naufrágio de uma embarcação de pesca no concelho da Marinha Grande realizaram-se este sábado, no concelho da Figueira da Foz. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou presença.

As vítimas mortais eram naturais da Figueira da Foz, Buarcos e Lavos, e tinham idades entre os 42 e os 54 anos, de acordo com a funerária.



Na quarta-feira, às 4h33, foi dado o alerta para o naufrágio da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa", ao largo do concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Dos 17 tripulantes, 11 foram resgatados. Registaram-se três mortes e há ainda três desaparecidos, naturais da Leirosa, na Figueira da Foz.

As buscas pelos três desaparecidos prosseguem.