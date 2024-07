"Há sempre margem para negociar", diz ministra da Saúde

A ministra da Saúde reforça que “há sempre margem” para negociar com os médicos.

À margem da tomada de posse dos órgãos sociais da Ordem dos Médicos Dentistas esta tarde, Ana Paula Martins recusou comentar a greve geral marcada pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM), sublinhado apenas que o governo se mantém disponível para negociar.

“Há sempre margem para negociar com as profissões. Temos a porta completamente aberta. As reuniões decorreram muito bem e estamos com muita esperança nestas negociações”, frisou à saída do auditório da Fundação Champalimmaud.

Questionada ainda sobre os ajustes diretos nos helicópteros do INEM, a ministra da Saúde preferiu não falar sobre o tema. Ana Paula Martins disse querer focar-se, em vez disso, nos médicos dentistas e no " trabalho muito importante que fazem há décadas e décadas, sem haver, de forma consistente um plano de saúde oral".