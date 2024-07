Greve na CP. Empresa diz que acordo abrange todos os trabalhadores

A administração da CP salientou este sábado que o acordo alcançado com o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) contém matérias que abrangem todos os trabalhadores, incluindo o aumento salarial e do subsídio de refeição.

"O acordo alcançado entre a CP e o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) resultou da renegociação do respetivo Regulamento de Carreiras e contém matérias que são extensíveis a todas as categorias profissionais da CP, dado que inclui um aumento de 1,50% das tabelas salariais e um aumento do subsídio de refeição para 9,20 euros", lê-se numa nota enviada à Lusa.

"Tendo em conta que as alterações têm natureza transversal, as mesmas serão estendidas a todas as áreas da empresa, no âmbito da renegociação do Regulamento de Carreiras, beneficiando os demais trabalhadores da CP das melhorias acordadas, garantindo-se assim uma aplicação equitativa e abrangente dos termos negociados", acrescenta-se no texto.

A CP vai reunir na próxima semana para continuar as negociações relativas ao regulamento das carreiras, acrescentando que vai "assegurar que todas as preocupações dos trabalhadores sejam devidamente abordadas".