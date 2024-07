Retirada rede da embarcação naufragada ao largo da Marinha Grande

A rede da embarcação que adornou na quarta-feira ao largo da Marinha Grande foi hoje levantada e as buscas decorreram durante a tarde já sem o navio patrulha, informou a capitania da Nazaré.

"A rede foi levantada não tendo sido detetado nada", disse a Lusa o capitão do porto da Nazaré, João Severino Lourenço, num balanço do terceiro dia de buscas, marcado pela realização de "mergulhos exploratórios para recolocar a flutuabilidade positiva na embarcação".

Nas buscas pelos três pescadores desaparecidos esteve empenhado durante a manhã o Navio da República Portuguesa (NRP) Setúbal, "que se retirou das operações cerca do meio-dia", mantendo-se as patrulhas da Polícia Marítima e o acompanhamento desta polícia aos mergulhadores da empresa contratada pelo armador.

A partir de hoje, "as buscas vão continuar por terra, através de duas viaturas Amarok da Polícia Marítima, no âmbito das suas patrulhas normais, e por mar, através da estação salva-vidas da Nazaré, que todos os dias irá fazer patrulhas", disse João Severino Lourenço.

De acordo com o comandante, "as patrulhas serão aleatórias, todos os dias, com presença no mar e em terra, incluindo também a equipa de vigilância aérea com os drones do comando local [da Nazaré] da Polícia Marítima".