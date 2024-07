Por terra, ar e mar. Prosseguem as buscas pelos pescadores desaparecidos na Marinha Grande

Por terra, ar e mar, prosseguem as buscas para encontrar os três pescadores desaparecidos na sequência do naufrágio que ocorreu esta semana ao largo da Marinha Grande e fez três vítimas mortais.

Segundo as informações atualizadas durante a tarde pelo capitão do porto da Nazaré, João Lourenço, estão a ser desenvolvidas operações de reflutuação para trazer à tona o "Virgem Dolorosa", uma intervenção que está a ser conduzida por uma empresa privada contratada pelo armador.

Esta sexta-feira também tiveram alta dois pescadores que estavam internados no Hospital Distrital da Figueira da Foz, depois de terem sido resgatados do naufrágio ocorrido na quarta-feira ao largo da Marinha Grande, informou fonte da unidade de saúde. Um dos homens é o mestre da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa".

No entanto, o ferido mais grave, um homem de 57 anos foi transferido para a unidade de cuidados intensivos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.



Chave pode estar na casa de máquinas

Segundo João Lourenço, as autoridades tentam encontrar os três desaparecidos por todos os meios, que incluem drones e um navio da Marinha Portuguesa. “A costa vai continuar a ser permanentemente patrulhada. Neste momento, está um navio da marinha, o NRP Setúbal, a efetuar patrulha no mar. Temos por terra as viaturas Amarok com dois militares cada. Temos também o piquete da polícia marítima e a equipa de vigilância aérea da polícia marítima da Nazaré, com drones a voar”.

No entanto, a chave poderá estar dentro da embarcação naufragada. Os mergulhadores ainda não conseguiram entrar na casa de máquinas, uma zona de difícil de acesso e onde se admite que possam estar os três pescadores desaparecidos.

A polícia marítima continua presente no local e acompanha todo o processo. “Em face de ainda estarem três pessoas desaparecidas, as operações são permanentemente acompanhadas pela polícia marítima com um elemento do grupo de mergulho forense que se encontra a bordo”, explica o capitão do porto da Nazaré.



As operações contam ainda com o apoio da Proteção Civil da Marinha Grande e da Nazaré, bem como dos bombeiros deste último concelho, que prestam apoio aos mergulhadores.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o gabinete de psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares das vítimas.

[Notícia atualizada às 18h10]