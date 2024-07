Ilha de São Miguel recebe exercício internacional de busca e salvamento

O Exercício Internacional de Busca e Salvamento Avançado - ASAREX24 reúne entidades nacionais e internacionais e vai decorrer entre segunda e sexta-feira.



"O objetivo deste exercício é promover a interação, fomentar a cooperação, reforçar o apoio mútuo e proporcionar treino operacional às equipas de busca e salvamento", adiantou a Marinha em comunicado.

Segundo a Marinha, o ASAREX24 visa ainda "aprimorar a coordenação, a proficiência e a qualificação dos militares, militarizados e civis envolvidos em operações de busca e salvamento marítimo".

O programa do exercício inclui palestras, "workshops" e exercícios práticos, a realizar "tanto em terra, como no mar".

Decorrerão palestras no Pavilhão do Mar (Ponta Delgada) e exercícios práticos (entre terça e quinta-feira) que envolvem simulações de diversos cenários de busca e salvamento, incluindo resgate de náufragos, combate a incêndios em embarcações e prestação de primeiros socorros.

O último dia do exercício, na sexta-feira, será marcado por uma demonstração aeronaval de busca e salvamento marítimo, a realizar entre as 10:30 locais (11:30 em Lisboa) e as 12:00, em frente à praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande.

As palestras e os exercícios podem ser presenciados pelo público.

O ASAREX24 é organizado pela Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) e do Comando da Zona Marítima dos Açores, em colaboração com a Força Aérea Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes) e do Comando de Zona Aérea dos Açores, integrando ainda diversas entidades regionais, nacionais e internacionais.

A Marinha Portuguesa lembra na nota que "desempenha um papel crucial na salvaguarda da vida humana no mar".

Em 2023, o MRCC Delgada "coordenou 148 casos de busca e salvamento marítimo, salvando ou assistindo 80 vidas" e, este ano, já coordenou 79 casos, tendo sido "salvas ou assistidas 39 vidas".