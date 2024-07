Elon Musk visita Portugal acompanhado pelo filho

O empresário Elon Musk aterrou esta sexta-feira em Portugal.

O empresário nascido na África do Sul, fundador da Tesla e da SpaceX e dono da rede social X, chegou pela 13h00 ao Aeródromo de Tires, oriundo de Austin, no Texas.

A página de instagram elonmuskjet, que faz o rastreio do jato privado do magnata, registou uma viagem com a duração de 8h e 8min, um custo em combustível superior a 22 000 dólares e 43 toneladas de C02 emitidas para a atmosfera.

Segundo o jornal Observador, Musk chegou acompanhado por um dos seus filhos de três anos, sendo recebido por membros da sua equipa de seguranças e alguns jornalistas.

As razões para a sua deslocação ao nosso país continuam incertas.