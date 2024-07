Crianças ainda estão muito expostas a publicidade a alimentos pouco saudáveis. Estudo defende mais restrições

Aliás, foi no s eguimento online que se detetaram 80% das infrações à lei de 2019 , que impõe restrições aos conteúdos publicitários a alimentos e bebidas com elevado valor energético, teor de sal, açúcar, e ácidos gordos dirigida a menores de 16 anos.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), apesar de as restrições previstas na lei serem, na generalidade, cumpridas, nota-se um investimento em áreas não reguladas ou menos fiscalizadas, como é o caso do ambiente digital.

"De 2019 para 2022 passou a haver maior percentagem de produtos dentro destas categorias que foram reformulados para terem menos teor de sal, de açúcar e de gordura, e, portanto, significa que temos neste momento produtos com um melhor perfil nutricional do que tínhamos em 2019”, assinala.

Guia de boas práticas para “influencers”

Para reduzir a exposição ao marketing de alimentos não saudáveis a que as crianças estão sujeitas, o que influencia as suas preferências, escolhas e consumo, a Direção-Geral da Saúde propõe várias medidas, uma delas dirigida aos criadores de conteúdos digitais, os chamados "influencers".

Maria João Gregório diz que “é uma área menos regulada, que tem crescido muito e, por isso, justificaria uma abordagem mais transversal”.

No que se refere a alimentos, este estudo “identificou muitos conteúdos que promovem o consumo de determinado tipo de produtos incluindo por crianças”. A sugestão é - explica a especialista - “ criar em colaboração com a Direção-Geral do Consumidor, um guia de boas práticas para os influenciadores e para as agências de comunicação”

Os autores deste estudo propõem, por outro lado, o alargamento das restrições à publicidade na televisão aos horários mais vistos pelas crianças, ou seja, “entre as 6 da manhã e as 9 da noite”.