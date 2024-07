Circulação na A3 restabelecida de forma condicionada em Ponte de Lima

A circulação na Autoestrada A3 foi restabelecida no sentido Sul-Norte, de forma condicionada, após estar cortada em ambos os sentidos desde as 18h33 desta quinta-feira, devido ao despiste de um veículo pesado, disse a Proteção Civil à agência Lusa.

A circulação faz-se “ainda de forma muito lenta, apenas pela berma” na zona de Anais, Ponte de Lima, revelou o Comando Sub-regional do Alto Minho.

O sentido Norte-Sul, no qual ocorreu o despiste, seguido de incêndio do veículo pesado, continua encerrado.

Cerca das 23h30, decorriam ainda trabalhos de rescaldo do incêndio, ao qual se seguirá a remoção do veículo e da respetiva carga, acrescentou a Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional do Alto Minho "um camião que transportava madeira despistou-se no sentido Norte-Sul, após o que se incendiou, tendo as chamas avançado até à carga que transportava".

O condutor do veículo, segundo a mesma fonte, sofreu queimaduras de primeiro grau.

No local estão os bombeiros de Ponte de Lima, a GNR e a Brisa.

[notícia atualizada]