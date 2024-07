​Alunos que passaram a pandemia em confinamento mantêm fracas competências sociais

Um estudo do EDULOG, da Fundação Belmiro de Azevedo, sobre o impacto da covid-19 no ensino superior no ano letivo 2021/22 indica que os confinamentos realizados durante a pandemia tiveram impacto negativo nas competências sociais dos alunos.

A investigadora do CIEC – Instituto de Educação da Universidade do Minho, Orlanda Tavares, afirma que, de acordo com os relatos recolhidos, os efeitos do isolamento nos estudantes que no secundário tiveram aulas à distância continuam a ser percetíveis e “ainda vão continuar a sentir-se” . “Quando entrevistamos os coordenadores de curso, eles sentem que os estudantes que tiveram um bom período do secundário em confinamento, manifestam comportamentos bastante diferentes daqueles de pré-pandemia”, declara Orlanda Tavares. Entre os principais impactos identificados está a “dificuldade em interagir com os outros” ou “em fazer apresentações em público”, o que significa uma diminuição das competências sociais. Taxa de abandono no ensino superior em crescimento O mesmo estudo indica, ainda, que a taxa de abandono no ensino superior aumentou em todas as áreas científicas, situação que se agrava nos cursos de educação. A investigadora da Universidade do Minho considera que a pouca atratividade da profissão de professor possa ter sido um dos motivos para os estudantes não concluírem o curso.

“Há uma menor atratividade desta área para os estudantes, o que faz com que muitos dos que entram nestas áreas, não o façam na primeira opção e os nossos dados mostram que o facto de entrarem em primeira opção é um fator protetor do abandono”, explica Orlanda Tavares. O perfil dos estudantes é outro fator a ter em conta. “Vêm de famílias com níveis socio culturais mais baixos e, por isso, tendem a enfrentar maiores dificuldades financeiras”, sublinha a investigadora. Desta forma, a integração destes estudantes fica debilitada “logo no primeiro ano, onde o abandono tem maior expressão”. Outras causas estão relacionadas com as dificuldades financeiras, como a “necessidade de conciliar o estudo com trabalho”.