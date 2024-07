Açores. Imigrantes garantem "estabilidade demográfica"

O presidente do Governo dos Açores afirmou esta sexta-feira que os imigrantes têm garantido "estabilidade demográfica" em várias ilhas, apesar do "saldo natural negativo", e adiantou que pretende promover uma parceria com a Agência para Integração e Migrações e Asilo.

"Na nossa demografia, o que tenho notado em várias ilhas é que, apesar do saldo natural ser negativo, há uma estabilidade demográfica resultante deste aumento de imigrantes a residir nos Açores", afirmou José Manuel Bolieiro.

O líder do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) falava aos jornalistas no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, após o III Encontro Consular dos Açores.

José Manuel Bolieiro disse ser "comum o entendimento" de que os Açores são "cada vez mais um território e uma economia" com "grande capacidade de integração" e com um "bom acolhimento" aos imigrantes.

"Ao contrário de outras situações onde há xenofobia, nos Açores há xenofilia. Há amizade por quem nos visita e quer residir connosco", assinalou.

O presidente do Governo Regional reconheceu, contudo, a existência de "outros desafios" relacionados com o "apoio aos turistas com estadias mais prolongadas" e as dificuldades sentidas por cidadãos estrangeiros que são obrigados a deslocar-se entre ilhas para "regularizar a sua situação".

A esse propósito, José Manuel Bolieiro disse ter contactado os responsáveis da Agência para Integração e Migrações e Asilo (AIMA) para estabelecer um protocolo com a Rede Integrada de Apoio ao Cidadão nos Açores (RIAC) para "facilitar a documentação".

"Planeámos fazer um protocolo com a AIMA no sentido de a certificação em cada ilha de dados biométricos poder ter a colaboração do Governo [Regional]. Disponibilizei a RIAC para assim facilitar a documentação", adiantou.

Segundo os Censos 2021, os Açores registaram uma queda de população residente nos últimos 10 anos de 4,1%, equivalente a menos 10.115 pessoas.