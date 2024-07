SNS vai partilhar dados de saúde dos utentes com o grupo CUF

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai partilhar, em breve, dados de saúde dos utentes com o grupo CUF.

Segundo o jornal Público, que cita os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), trata-se um projeto-piloto para pôr em prática o Registo de Saúde Eletrónico, que deverá estar pronto até junho de 2025.

Para já o projeto está “desenvolvido tecnologicamente” e só depois será formalizado.

A partilha já tem vindo a testada com o grupo CUF, mas para já só com medicamentos, permitindo que o histórico dos fármacos prescritos fique acessível tanto no publico como no privado.

No futuro, análises, raios x, TAC ou outros exames realizados em qualquer instituição de saúde vão estar acessíveis a todos os médicos, sejam do serviço nacional de saúde, do privado ou do setor social. Dados que só serão partilhados com o consentimento do utente.

Mas não é só em Portugal que os dados de saúde vão ficar mais acessíveis. Em 2028, fruto da criação do Espaço Europeu de Dados de Saúde (EEDS), qualquer médico num país da União Europeia vai ter acesso ao registo clínico dos utentes, traduzido para a sua própria língua nativa.