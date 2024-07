"Sejam polícias, sejam exemplo". Plataforma da PSP e GNR pede contenção junto ao Parlamento

“Saibam ser polícias, saibam ser um exemplo para todas as pessoas”. É o apelo feito na Renascença pelo porta-voz da plataforma sindical das forças de segurança, no dia em que se espera que vários elementos da PSP e da GNR respondam ao apelo de André Ventura para que se manifestem diante do Parlamento.

Bruno Pereira ressalva que “a participação cívica dos polícias não é de censurar, nem deve ser mal interpretada no sentido de constituir-se como um comportamento visto como antidemocrático”.

Para este responsável, o problema está no desafio feito pelo líder do Chega nas redes sociais, não só por “ser um líder de um partido político a apelar a uma concentração de polícias ou uma aparente manifestação”, mas, sobretudo, pela ideia de que “poderá haver, mais uma vez, uma colagem de fações setoriais do Estado a uma determinada força política, ainda para mais quando, há meses, que estamos a pedir que haja o afastamento claro dos partidos relativamente a esta matéria”.

[em atualização]