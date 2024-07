Procurador Rosário Teixeira afasta suspeita sobre António Costa

O procurador Rosário Teixeira afirmou esta quinta-feira que o Ministério Público (MP) "não tem interesse em derrubar governos" e considerou que o antigo primeiro-ministro António Costa não é suspeito no processo Influencer.

"O Ministério Público não tem um interesse em derrubar governos nem faz parte das suas funções gerar essas consequências políticas", disse o magistrado do Ministério Público, em entrevista ao Jornal da Noite da SIC, garantindo que "isso não aconteceu" em nenhum dos processos que ditaram a queda do Governo de António Costa e do executivo regional da Madeira.

"Pura e simplesmente, houve diligências de recolha de prova, houve situações de detenções colaterais por vezes com o próprio poder político", que "geraram essas consequências que não foram queridas, pretendidas nem pedidas pelo próprio Ministério Público", defendeu.

A consciência de que as investigações podem ter impactos políticos, considerou, "não deve restringir o Ministério Público de atuar".

Sobre o antigo primeiro-ministro António Costa, o procurador sustentou que não é suspeito no caso Influencer.

"Se aquele cidadão foi ouvido e não como arguido, mas como testemunha ou declarante, essa pessoa não é suspeita naquele processo, porque, se for suspeita naquele processo, não pode deixar de ser constituída arguida", salientou.