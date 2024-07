Prazo para matrículas novamente prolongado até 8 de julho

O prazo para a renovação das matrículas online de todos os alunos do 6.º ao 9.º ano e também do 11.º ano de escolaridade, que devia terminar na sexta-feira, foi novamente prolongado até segunda-feira, 8 de julho.

A informação relativa ao Portal das Matrículas foi avançada pelo Ministério da Educação em resposta por escrito enviada à Renascença.

O gabinete do ministro Fernando Alexandre explica que em causa estão "falhas de comunicação por parte do IGeFE nas instruções às escolas para o carregamento de ofertas no âmbito do Ensino Artístico Especializado".

Até às 16h00 desta quinta-feira, foram registadas 87.073 matrículas ou renovações de matrículas, indica o Ministério da Educação.



"As últimas falhas do Portal de Matrículas são alheias às empresas OutSystems e Babel, que têm vindo a colaborar com o IGeFE", adianta a tutela.