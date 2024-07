Nunca houve tantas pessoas com 100 anos em Portugal. Em 2023 eram 3.149

É cada vez maior o número de centenários em Portugal. Segundo o jornal Público, que cita as estimativas provisórias da população do Instituto Nacional de Estatística (INE), no final de 2023 eram 3.149, quase o dobro de 2011 e cinco vezes mais do que em 2001.

Para este novo recorde muito contribuem as mulheres já que mais de 80% das pessoas com 100 ou mais anos são do sexo feminino.

A justificação para este aumento, e para o aumento progressivo da esperança de vida deve-se segundo Manuel Carrageta, presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, ao controlo das doenças infeciosas, fruto da descoberta da penicilina e à melhoria generalizada das condições de vida.

O médico cardiologista, ouvido pelo jornal, não tem dúvidas de que estamos a caminhar para a longevidade.

Mas como vivem os centenários? De acordo com o projeto PT100, o primeiro estudo de base populacional dedicado a esta faixa etária em Portugal, citado pelo jornal, uma parte significativa das pessoas com mais de 100 anos apresentava défice cognitivo severo, estava numa cadeira de rodas ou acamado, mas mesmo assim a maioria considerou o seu estado de saúde como positivo.

Segundo dados do INE, a esperança de vida à nascença aumentou para 81,17 anos no triénio 2021-2023, estimando também um aumento do tempo que se espera viver aos 65 anos (19,75 anos).

As estimativas do INE apontam para uma esperança de vida à nascença de 78,37 anos para os homens e de 83,67 anos para as mulheres.

Nos últimos dez anos, a esperança de vida aos 65 anos aumentou 10,2 meses para os homens e 8,4 meses para as mulheres.