Marinha Grande. Mergulhadores tentam entrar na embarcação para resgatar desaparecidos

As buscas pelos três desaparecidos do naufrágio na Marinha Grande prosseguem na manhã desta quinta-feira, com os mergulhadores a fazerem esforços para entrarem na embarcação naufragada.



Em nova atualização ao final da manhã, o porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional explica que "o exterior da embarcação e das redes à sua volta já foram percorridos e não estão aí nenhum dos pescadores desaparecidos".

O próximo passo é procurar no interior do barco, um processo ainda em curso.

"A prioridade mantém-se: continuar as buscas para encontrar os três pescadores desaparecidos. Existem equipas de mergulhadores que estão a fazer operações para entrar a bordo para verificar se algum dos três pescadores está no interior e para efetuar recolha de prova para o inquérito que está a decorrer", explica José Sousa Luís.

As buscas prosseguem para sul após o cálculo da deriva: "Mediante as correntes e o vento, tentamos perceber onde podem derivar as três pessoas e tudo aponta para que seja mais a sul de onde está naufragada a embarcação".

Depois de ultrapassado o nevoeiro da manhã e com melhores condições de visibilidade, o porta-voz anuncia ainda que dois meios aéreos vão reforçar as buscas.

“Irão ser empenhadas, em breve, duas aeronaves da Força Aérea Portuguesa, um helicóptero Kuala e também uma aeronave de asa fixa, o C-295”, adianta à Renascença.



O que sabemos até agora?

Três pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação ao largo da Marinha Grande, no distrito de Leiria, na quarta-feira. Outras três pessoas que seguiam a bordo continuam desaparecidas 11 foram resgatadas com vida.

Ao que tudo indica, a embarcação de pesca "Virgem Dolorosa" seguia com 17 tripulantes e terá virado por volta das 4h30. O alerta foi dado à Polícia Marítima da Nazaré nessa altura e quatro outras embarcações de pesca iniciaram as buscas no local.

A "Virgem Dolorosa", uma traineira com 24 por seis metros, está "localizada e visível" e as operações de busca e salvamento continuam no local, com a ajuda de um helicóptero da Força Aérea, um drone da Nazaré e uma equipa de mergulho.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou o falecimento de pescadores: "Esta profissão, que tanto enriquece a nossa tradição marítima, também nos recorda os riscos e desafios enfrentados por muitos dos nossos compatriotas, os quais merecem o nosso respeito e admiração".

O mesmo fez o primeiro-ministro, Luís Montenegro: "O primeiro-ministro de Portugal lamenta profundamente o naufrágio de uma embarcação de pesca entre a praia de São Pedro Moel e a Praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, ocorrido esta madrugada, e a consequente perda de vidas. Luís Montenegro apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas nesta hora de pesar", refere o comunicado.