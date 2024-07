Longa fila de polícias para entrar no Parlamento. Revista atrasa acesso às galerias

Já depois do arranque do plenário da Assembleia da República, onde esta quinta-feira se discutem diversos projetos de lei para aumentar os suplementos das forças de segurança, dezenas de elementos das polícias concentravam-se do lado de fora do Parlamento à espera de entrar pela porta lateral do edifício.



De forma serena e sem protestos audíveis, vários elementos das polícias, que querem estar presentes no hemiciclo durante o debate e votação dos projetos, concentraram-se na rua à espera de serem revistados pelos colegas da Polícia de Segurança Pública (PSP) que registam diariamente as entradas no Parlamento.