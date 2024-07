Homem morre em acidente com trator em Torre de Moncorvo

Um homem de 53 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente com um trator agrícola em Peredo dos Castelhanos, no concelho de Torre de Moncorvo, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Medica (INEM) estacionado em Macedo de Cavaleiros.

O acidente a aconteceu num terreno agrícola na estrada que liga a Ribeira da Açoreira a Peredo dos Castelhanos neste concelho do distrito de Bragança.

O alerta foi dado às 9h54.

No local do acidente estiveram 18 operacionais dos bombeiros de Torre de Moncorvo, apoiados por seis viaturas, a que se juntou a equipa da ambulância de Socorro Imediato de Vida (SIV) do INEM, estacionada em Vila Nova Foz Côa, no distrito da Guarda.

A GNR tomou conta da ocorrência.