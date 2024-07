Ecrãs e tecnologias podem gerar dificuldades de expressão e comportamentos aditivos. Psicólogos criam manual de boas práticas

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) lançou um manual para todas as idades sobre o uso de ecrãs e novas tecnologias, onde são expostas vantagens, perigos, cuidados a ter e dicas para um consumo adequado — de forma passiva ou ativa. É uma ferramenta que pode ser utilizada por jovens, adultos, pais, professores e cuidadores de crianças e idosos.

Os principais riscos estão relacionados, sobretudo, com o tempo excessivo de utilização, que impossibilita a prática de outras atividades longe de ecrãs — contribuindo para uma "diminuição da qualidade das interações com adultos e pares e, ainda, com aquilo que se vê e faz online, e as suas consequências", refere a OPP em comunicado.

Tendo por base que existem mais de 17 milhões de "smartphones" ativos em Portugal, a OPP criou um conjunto de boas práticas para potenciar os benefícios (ao nível cognitivo e criativo, por exemplo) e evitar efeitos nocivos, reduzindo os riscos emocionais, práticos e a propagação de perigos.

Este manual "identifica não só os riscos associados, mas também alguns benefícios para que possa haver uma melhor informação do público acerca da boa utilização dos ecrãs e das tecnologias", afirma à Renascença Sofia Ramalho, vice-presidente da OPP.

A utilização inadequada das tecnologias pode trazer consequências prejudiciais, como dificuldades de expressão, de regulação de emoções e comportamentos aditivos.

"As dependências não se referem só a determinado tipo de substâncias, pode haver um problema de saúde psicológica derivado às dependências relativamente à utilização dos ecrãs", sublinha a vice-presidente da OPP.

O tema preocupa cada vez mais pais e educadores, mas a OPP deixa também o alerta: "proibir, a crianças e jovens, completamente e de forma indiscriminada o uso de tecnologias pode ter o efeito contrário àquele que desejamos". Isto porque pode levar a "comportamentos como a utilização das tecnologias às escondidas", sem apoio e qualquer tipo de monitorização.