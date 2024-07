Comboios da CP e Fertagus sofrem atrasos e supressões

A circulação de comboios da Fertagus e da CP está a sofrer atrasos e supressões desde o final da tarde desta quinta-feira.

Os problemas começaram antes das 19h00, quando um comboio ficou imobilizado na Estação de Sete Rios, depois de uma pessoa ter sofrido um problema de saúde a bordo.

"Informamos que por motivo de doença súbita a bordo do comboio com partida da Estação de Roma Areeiro às 18:23 o mesmo encontra-se imobilizado na Estação de Sete Rios, a aguardar a chegada do socorro médico, pelo que a circulação efetua-se com atrasos significativos", informou a Fertagus nas redes sociais.



Pelas 20h40, a circulação de comboios continuava a efetuar-se com atrasos significativos.

Pelo menos duas ligações da CP foram suprimidas, entre Alcântara-Terra e Castanheira do Ribatejo.