Circulação na A1 cortada na Mealhada (Norte-Sul) após despiste de pesado

A circulação na Autoestrada do Norte (A1) encontra-se interrompida na zona da Mealhada, no sentido Norte-Sul, ao quilómetro 217, devido ao despiste de um veículo pesado que provocou também três feridos ligeiros, informaram hoje as autoridades.

O veículo pesado circulava no sentido Sul-Norte quando se despistou, atravessou o separador central e colidiu com um veículo ligeiro que circulava no sentido inverso, explicou à agência Lusa uma fonte do Comando Territorial de Aveiro da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O acidente ocorreu "por volta das 18:00", acrescentou uma fonte da concessionária da via (Brisa), que continua encerrada no sentido Norte-Sul devido aos trabalhos de remoção do veículo pesado, acrescentou a GNR.

A circulação no sentido Sul-Norte, no qual circulava o veículo pesado no momento do acidente, encontra-se normalizada, de acordo com as autoridades.